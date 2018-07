Il Bayern Monaco scarica Vidal

Il Bayern Monaco apre alla cessione di Arturo Vidal. La conferma arriva direttamente dalle parole dell'ad del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge: "Tocca a lui decidere. Ha ancora un anno di contratto con noi, ma se vuole firmare un accordo più lungo altrove dovrà muoversi lui. Da parte nostra non ci sarà alcuna iniziativa. Se ci presenterà qualcosa, la valuteremo", le sue parole.

Il 'Guerriero', che in passato ha già giocato in Serie A con la maglia della Juventus, sarebbe conteso tra Inter e Milan, pronte a scatenare un vero e proprio derby di mercato pur di riuscire a mettere le mani sul centrocampista cileno. Secondo le ultime indiscrezioni, la società nerazzurra sarebbe in vantaggio nei confronti dei 'cugini' che, però, nelle ultime ore, avrebbero dato una brusca accelerata per provare a bruciare la concorrenza.

Pronto a lasciare la Baviera anche Jerome Boateng, corteggiatissimo dal Psg: "Non ci sono contatti fra i club ma so che ci sono stati tra gli agenti del giocatore e i dirigenti francesi – prosegue l'amministratore delegato del Bayern -. Dobbiamo aspettare e vedere se si trova un'intesa per il trasferimento a una cifra che sia accettabile per tutti. In linea di principio in difesa siamo abbastanza coperti, anche se andasse via Jerome".

SPORTAL.IT | 25-07-2018 23:45