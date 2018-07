Il Bayern pensa in grande per il dopo-Lewandowski

L'effetto domino provocato dal probabile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe portare Robert Lewandowski al Real Madrid: il bomber polacco non ha mai fatto mistero di essere attratto dalla possibilità di indossare la maglia bianca.

Ovviamente in casa del Bayern Monaco, qualora la società bavarese dovesse decidere di assecondare l'ex Borussia Dortmund, non si resterà con le mani in mano: la stampa tedesca è anzi convinta che dalla stanza dei bottoni biancorossi stia per partire un'offensiva per arrivare a Edinson Cavani.

L'uruguaiano, che non ha un rapporto particolarmente amichevole con Neymar, è stato tra i protagonisti del Mondiale di Russia: solo un infortunio lo ha messo ko nel momento di maggiore efficacia.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 13:15