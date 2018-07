Il Bayern stende il Psg di Buffon

Inizia con una sconfitta l'avventura di Gigi Buffon e del Psg nell'International Champions Cup. I campioni di Francia si arrendono 3-1 al Bayern Monaco, dopo essersi portati in vantaggio con la rete di Weah Jr alla mezz'ora. Tanti gli assenti illustri, a cominciare da Neymar, Thiago Silva e Lewandowski, reduci dalle fatiche del Mondiale in Russia. L'ex portiere della Juventus parte titolare dal 1' minuto ma viene sostituito nella ripresa sul punteggio di 1-1 per lasciare spazio a Descamps.

Alcune buone parate per Buffon, che non è però apparso irreprensibile in occasione del momentaneo pareggio siglato dal Javi Martinez. L'estremo difensore, infatti, si è reso protagonista di un'uscita a vuoto che ha consentito allo spagnolo di trovare la via del gol con un colpo di testa vincente. Il pareggio di Martinez provoca un vero e proprio blackout per i parigini: prima, Renato Sanches, su calcio di punizione, porta in vantaggio i bavaresi, poi, il 17enne Zirkzee chiude definitivamente i conti al 78'. Lancio da centrocampo, liscio di Soh, Gnabry riceve e mette al centro per l'olandese, che non sbaglia da due passi.

Le italiane impegnate nella competizione, Inter, Juventus,Milan e Roma entreranno in scena dal 26 luglio, quando i campioni d'Italia se la vedranno con il Bayern Monaco (a Filadelfia), i giallorossi con il Tottenham (a San Diego) e il ‘Diavolo’ con il Manchester United (a Pasadena).

SPORTAL.IT | 21-07-2018 18:45