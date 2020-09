Il Benevento acquista Dabo dalla Fiorentina

Altro colpo per il Benevento che si assicura un centrocampista dalle sicure doti: è ufficiale l’ingaggio di Bryan Dabo, prelevato a titolo definitivo dalla Fiorentina.

La società sannita ha reso noto il trasferimento con questo comunicato. “Il Benevento Calcio comunica di aver siglato l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo fino al 30 giugno 2022. Il contratto biennale prevede il rinnovo automatico per il terzo anno in caso di salvezza. Nel contempo, si rende noto di aver ceduto alla società viola il difensore Davide Gentile, classe ’03”.

Contratto di due anni con rinnovo automatico per un terzo qualora venga conquistata la salvezza. Nella stessa operazione, alla Fiorentina è finito il giovane Davide Gentile, terzino destro 16enne che ha già esordito con l’Italia Under 17.

Dabo ha trascorso la seconda metà della passata stagione in prestito alla SPAL, senza riuscire ad evitare la retrocessione dei ferraresi che hanno chiuso mestamente all’ultimo posto in classifica in campionato.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 15-09-2020 14:59