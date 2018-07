Il Benevento considera Cacia

Il Benevento è alla ricerca di un bomber di scorta per la prossima stagione e starebbe prendendo in considerazione la possibilità di acquistare Daniele Cacia, esperto attaccante classe 1983, autore di 134 reti in carriera in Serie B.

L'ex Ascoli e Bologna tra le altre, è rimasto senza contratto a seguito del fallimento del Cesena e si sta ora allenando a Coverciano con il gruppo dei calciatori svincolati.

Cacia potrebbe rappresentare un ottimo colpo low cost per il club sannita per puntellare il reparto offensivo.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 17:15