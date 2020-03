Il Benevento continua a volare, flop Frosinone a Livorno

Continua a volare il Benevento di Filippo Inzaghi, che al Curi batte il Perugia per 2-1 in una sfida non banale e conquista la quinta vittoria consecutiva: per i sanniti, sempre più capolisti in solitaria del campionato, il vantaggio sul Frosinone secondo è ora di 19 punti.

I ciociari vengono infatti bloccati sul 2-2 al Picchi dal Livorno ultimo in classifica. Ne approfitta il Crotone, che battendo in extremis il Pisa per 1-0 si porta a un solo punto dalla promozione diretta. Nelle zone alte della classifica importanti anche il 2-1 ottenuto dal Cittadella a Cosenza e il 2-0 interno della Salernitana sul Venezia.

Soffre ma batte la Juve Stabia il Pordenone (2-1 il finale a Udine), l'Empoli espugna lo Zini e batte per 3-2 la Cremonese, roboante 4-1 del Trapani sulla Virtus Entella.

I risultati:

Cosenza-Cittadella 0-2 (50' Stanco, 74' Vita)

Cremonese-Empoli 2-3 (27' Ravanelli, 35' Sierralta, 39' Parigini, 44' rig. Mancuso, 58' Bajrami)

Crotone-Pisa 1-0 (94' Simy)

Livorno-Frosinone 2-2 (15' Ferrari, 31' Citro, 50' Del Prato, 69' rig. Dionisi)

Perugia-Benevento 1-2 (44' Caldirola, 78' Insigne, 91' Melchiorri)

Pordenone-Juve Stabia 2-1 (32' Gavazzi, 74' rig Di Mariano, 83' Strizzolo)

Salernitana-Venezia 2-0 (45' rig. Kiyine, 69' Karo)

Trapani-Entella 4-1 (23' aut. Coulibay, 63' Evacuo, 71' Pettinari, 89' Taugourdeau, 94' Scaglia)

