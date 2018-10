Il Benevento pensa già a gennaio

Il Benevento è arrivato alla seconda pausa del campionato di Serie B con due sconfitte consecutive, in casa contro il Foggia e sul campo del Pescara, che proprio superando la squadra dell’ex Christian Bucchi ha conquistato il primo posto solitario della classifica ai danni dell’Hellas Verona. Nulla di compromesso, ovviamente, per i giallorossi, distanti solo tre punti dal secondo posto e in possesso di un organico di primissimo ordine.

Alla ripresa del campionato i sanniti ospiteranno il Livorno, una delle due squadre del campionato ancora senza vittorie insieme al Cosenza, prima di affrontare gli scontri d’alta classifica contro Cremonese e Spezia.

Intanto però si comincia già a pensare al mercato di gennaio. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il ds Pasquale Foggia avrebbe allacciato contatti con la Roma per arrivare al prestito di William Bianda.

Il difensore francese classe 2000 è stato acquistato dal ds dei capitolini Monchi durante la scorsa estate, salvo essere poi aggregato alla formazione Primavera. L’ex Lens può essere il rinforzo giusto per la difesa di Bucchi, forte anche di una buona base di esperienza nonostante la giovane età, ottenuta con lo stesso Lens e con la Nazionale Under 17 della Francia.



SPORTAL.IT | 12-10-2018 22:40