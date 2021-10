Gianluca Lapadula non sarà a disposizione del Benevento per la ripresa del campionato di Serie B, in programma domenica contro la Cremonese alle 14.

Il bomber dei giallorossi, già a segno 4 volte in campionato, è attualmente impegnato con la Nazionale peruviana, e soffrirebbe anche di un lieve affaticamento muscolare che lo terrà fuori per il match con i grigiorossi. Al suo posto giocherà Sau, riporta Tuttosport.

