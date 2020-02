Il Benevento piega lo Spezia in rimonta

Il Benevento vince in rimonta in casa contro lo Spezia per 2-1 e sale a +20 sul Crotone secondo in classifica. Gli Stregoni subiscono il gol di Gyasi in avvio, poi rimontano con Improta, Moncini e Viola anche grazie all'espulsione di Mora.

Il Cittadella viene bloccato sullo 0-0 dalla Cremonese. L’Empoli cade 1-0 in casa con il Pordenone.

I risultati

BENEVENTO-SPEZIA 3-1

CITTADELLA-CREMONESE 0-0

EMPOLI-PORDENONE 0-1

JUVE STABIA-TRAPANI 2-2

PISA-PERUGIA 1-0

VENEZIA-COSENZA 1-1

SPORTAL.IT | 29-02-2020 17:34