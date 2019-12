Il Benevento piomba su due attaccanti di serie A

Il Benevento vola in serie B ma non si accontenta. Secondo quanto riporta Ottopagine, il ds degli Stregoni Pasquale Foggia si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un attaccante, considerata la situazione precaria di Armenteros, in scadenza di contratto come Coda.

I giallorossi hanno messo nella lista dei desideri due giocatori di serie A: nel mirino ci sono Andrea La Mantia, attualmente al Lecce, e Alberto Paloschi della Spal. Alcuni sondaggi sono già stati effettuati, e presto potrebbe avvenire un primo affondo.

SPORTAL.IT | 12-12-2019 08:04