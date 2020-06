Il Benevento punta un bicampione d'Europa

In attesa del sigillo della matematica sulla promozione da record, il Benevento è già proiettato sul prossimo mercato. L'obiettivo è costruire una rosa che possa consolidarsi nel massimo campionato.

Per quanto riguarda l'attacco fioccano i nomi illustri. Oltre a Gianluca Lapadula del Lecce, il ds Pasquale Foggia è deciso a mettere a disposizione di Pippo Inzaghi un centravanti di livello internazionale.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'obiettivo numero uno è Daniel Sturridge. L'attaccante inglese, campione d'Europa per due volte con Chelsea e Liverpool, è attualmente svincolato dopo la fine dell'avventura in Turchia al Trabzonspor, terminata a causa della squalifica comminata per aver violato la regola sulle scommesse.

La squalifica sta per finire e il Benevento valuta di proporre un'offerta. Il giocatore, che nelle ultime setitmane si è allenato duramente da solo negli Stati Uniti, è però tentato da un'avventura nella Mls: DC United e Inter Miami si sono già fatte sotto.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 15:40