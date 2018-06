Il Benevento si aspetta un 'grazie' dal Genoa

Pare che addirittura il Benevento abbia sondato il terreno per arrivare a Gianluca Lapadula, ricevendo un netto ma cortese no da parte dei liguri.

L’asse tra i due club è caldissimo dopo la cortesia dei campani che hanno riscattato Sandro dall’Antalyaspor per 2,3 milioni di euro per poi girarlo alla stessa cifra al Genoa. Il tutto per facilitare il lavoro al club di Preziosi che ora potrà accogliere il brasiliano e inserirlo tra i calciatori con il passaporto comunitario.

Il primo ‘grazie’ da parte dei rossoblù potrebbe essere il prestito del giovane Improta: nelle prossime settimane altri calciatori potrebbero fare lo stesso percorso dell’ex Bari per vestire la maglia del Benevento nella prossima stagione in cadetteria.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 14:25