Il Benevento spaventa il Palermo

Minuti conclusivi bollenti nelle partite del sabato della 24a giornata di Serie B. In prossimità del 90’ infatti il Foggia vede sfumare due punti d’oro nello scontro diretto per la salvezza contro il Padova mentre il Perugia passa a Carpi grazie all’ex Melchiorri facendosi strada in zona playoff.

Vola il Benevento: Coda stende il Cittadella e avvicina il secondo posto del Palermo, distante ora solo tre punti. Il primo gol di Calaiò con la Salernitana trascina i granata ad Ascoli.

Risultati partite del sabato 24a giornata Serie B

Ascoli-Salernitana 2-4

3’ Ninkovic (A); 13’ Calaiò (S); 18’ Casasola (S); 40’, 96' Jallow (S); 48’ Beretta (A)

Benevento-Cittadella 1-0

40’ Coda (B)

Carpi-Perugia 0-1

91’ Melchiorri (P)

Padova-Foggia 1-1

45’ Chiaretti (F); 89’ Capello (P)

Classifica: Brescia 43; Palermo 42; Benevento 39; Lecce, Pescara 35; Spezia 34; Verona 33; Perugia 32; Salernitana 31; Cittadella 30; Cremonese 27; Venezia 26; Ascoli 25; Cosenza 24; Foggia (-6) 21; Livorno 20; Crotone 19; Padova, Carpi 18

