Il Benevento teme di perdere Filippo Inzaghi

Il Benevento teme di perdere il suo timoniere Filippo Inzaghi. Lo ha ammesso il direttore sportivo giallorosso Pasquale Foggia, che ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. “Spero di averlo con noi ancora qualche anno” ha precisato.

“Sta completando un percorso iniziato al Milan. Si è rimesso in discussione in C, vincendo il campionato con il Venezia e lo scorso anno ha fatto un campionato straordinario. E’ nel pieno della sua maturazione di allenatore, porta entusiasmo e quella fame di calcio che coinvolge tutti” ha aggiunto il dirigente giallorosso.

OMNISPORT | 15-10-2020 12:43