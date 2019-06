Il Benevento valuta 4/5 nomi per il dopo Bucchi

Il Benevento attende di scoprire il suo futuro: nella prossima settimana è attesa una conferenza stampa in cui Vigorito dovrebbe annunciare il divorzio con il tecnico Bucchi.

Per il futuro della panchina si seguono diverse piste: il direttore sportivo Pasquale Foggia ha inserito nella sua lista Massimo Oddo, ex tecnico del Crotone, Filippo Inzaghi, esonerato alcuni mesi dal Bologna, Davide Nicola, in attesa di una panchina dopo l'esonero ad Udine, e Mimmo Di Carlo, ora al Vicenza. Occhio anche a Christian Panucci, che ha conosciuto Pasquale Foggia quando entrambi erano calciatori.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 12:01