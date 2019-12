Il Benevento valuta un giovane del Napoli

Benevento a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Seriebnews, gli Stregoni stanno valutando l'attaccante del Napoli Leandrinho, esubero del club azzurro che a gennaio cercherà fortuna altrove. I giallorossi avevano messo nel mirino il classe 1998 due anni fa, quando il giocatore era appena arrivato dal Brasile.

L'asse tra Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso potrebbe favorire l'affare, se davvero la capolista della cadetteria scegliesse davvero di farsi avanti. Leandrinho dopo un inizio incoraggiante in Primavera nella scorsa stagione è stato spedito in prestito all'Atletico Mineiro, dove non ha lasciato il segno.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 11:41