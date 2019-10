Il Benevento vuole tenersi il proprio bomber

Primo in classifica e unica formazione ancora imbattuta del campionato, il Benevento di Filippo Inzaghi guarda con fiducia alla stagione che, nei piani della società, dovrà essere quella del ritorno in Serie A.

Il tecnico piacentino è già entrato in sintonia con il gruppo e con la piazza, così si può già provare a pensare al futuro e in particolare al mercato. Il presidente Oreste Vigorito, intervenuto a 'Ottogol', ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Massimo Coda, centravanti da ormai quattro stagioni in forza ai giallorossi: "Credo non ci sia molta distanza tra domanda ed offerta, quando si arriva ad una certa età è giusto che si rifletta tanto” le parole di Vigorito, che ha poi speso un elogio per l'attaccante.

“Coda sarà un calciatore del Benevento anche se non dovesse rinnovare il contratto, perchè un ragazzo perbene. Massimo ha un grande senso d'appartenenza e fa parte di quella categoria di calciatori che non vorrei mai perdere. Coda è uno degli attaccanti che ho amato di più insieme a Castaldo, Evacuo, Clemente. Lui sa quanto io tenga al Massimo Coda uomo. Ma il calciatore è molto importante. Sta segnando poco? Lo farà quando servirà…".

Sull'inizio di stagione: "Il primo posto affonda le sue radici lontano, dal playoff perso con il Cittadella. I primi a soffrire per quella sconfitta furono poprio i giocatori e aver puntato sul loro orgoglio e al senso di appartenenza, potrebbe essere stata la scelta giusta perchè questo sia l'anno vincente. Dopo la vittoria col Perugia ho detto ad Inzaghi che mancano solo altre trenta vittorie e siamo in Serie A…".

