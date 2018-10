Il Besiktas vuole cacciare Karius

Loris Karius delude anche in Turchia. Il portiere tedesco, passato alla storia per gli errori nella finale di Champions League, quando difendeva la porta del Liverpool, sta collezionando papere anche in Turchia, tanto che, stando a quanto riporta il Sun, il Besiktas sarebbe pronto a terminare con un anno e mezzo di anticipo il prestito dell'estremo difensore teutonico.

La società di Istanbul sarebbe inoltre pronta a chiedere un rimborso da parte dei Reds, a meno che non si trovi un accordo con un altro giocatore della squadra inglese, Divock Origi, attaccante belga che non trova spazio alla corte di Klopp.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 11:00