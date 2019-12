Il Boca Juniors gela De Rossi

Daniele De Rossi potrebbe lasciare presto il Boca Juniors. Il cambio di presidente potrebbe segnare la fine dell'esperienza dell'ex centrocampista della Roma in Argentina: il contratto scade a marzo e il nuovo numero uno Ameal non è affatto convinto del rinnovo.

"Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare… Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto", le parole riportate dalla stampa argentina, che sembrano chiudere a ogni futuro del giocatore a Buenos Aires.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 20:27