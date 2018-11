Il Boca non passa, River Plate indenne

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato nell’andata della finale di Copa Libertadores. Alla “Bombonera” il River Plate ha strappato un 2-2 prezioso che sposta dalla parte dei Millonarios la bilancia del pronostico in vista del ritorno contro il Boca Juniors in programma il 24 novembre al "Monumental" (ma i gol in trasferta non valgono doppio).

In campo con 24 ore di ritardo a causa del nubifragio di sabato, le due squadre non si sono risparmiate, ma la gara, giocata senza tifosi ospiti per motivi di sicurezza, è stata nel complesso corretta.

Il River ha recuperato due volte: botta e risposta tra Abila e Pratto nel finale di primo tempo, in avvio di ripresa Xeneizes ancora avanti con Benedetto, ma già al 16’ Izquierdoz ha fissato il definitivo pareggio.

Vano nel finale l’ingresso di Tevez, che non ha regalato al Boca il terzo vantaggio.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 00:20