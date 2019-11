Il Bologna attende la risposta di Ibrahimovic

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon a Radio Anch'io Sport ha parlato del possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic in Emilia: "Il rapporto fra lui e Sinisa è diretto, si sono sentiti in questi mesi per questa brutta parentesi che il mister sta combattendo e si sono scambiati anche delle opinioni sul futuro di Ibrahimovic ma lo può decidere solo lui, la palla è in mano sua".

"Dovrà decidere nei prossimi mesi cosa fare, noi non possiamo che essere affascinati dall'idea. Aspettiamo che prenda le sue decisioni, se la cosa comprenderà la possibilità di venire in Italia, sarebbe importante".

SPORTAL.IT | 04-11-2019 12:46