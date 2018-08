Il Bologna chiude la porta ai grandi vecchi

Le prime giornate di campionato hanno denunciato difficoltà in fase offensiva, ma il Bologna, ancora a zero reti segnate dopo le partite contro Spal e Frosinone, non tornerà sul mercato alla caccia di svincolati illustri.

Questo quanto dichiarato dal ds rossoblù Riccardo Bigon poco prima della gara giocata a Torino contro i ciociari: "Abbiamo costruito questa squadra con programmazione, crediamo in questo gruppo e nel lavoro di Inzaghi – ha detto l’ex dirigente del Napoli a 'Dazn' – Non arriverà nessuno dagli svincolati, né Pepito Rossi, né altri". Nelle ultime ore, oltre che di Rossi, si era parlato di un possibile approdo in Emilia di Antonio Cassano.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 00:10