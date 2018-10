Il Bologna dà l'ultimatum a Inzaghi

Con sette punti nelle prime otto giornate di campionato, il Bologna è attualmente fuori dalla zona retrocessione. Lo score ottenuto dalla squadra di Inzaghi non può però essere ritenuto sufficiente dalla società, considerando anche le difficoltà nel trovare la via della rete, che fanno degli emiliani l’unica squadra di Serie A senza gol all’attivo in trasferta dopo le due reti segnate contro il Torino dal Frosinone, avversario contro il quale il Bologna ha ottenuto l'unico punto esterno del suo campionato.

L’ad Claudio Fenucci ha analizzato la situazione, senza fare allarmismi, ma fissando un termine entro il quale la società si aspetta miglioramenti: "Cambiando l'allenatore e con l'arrivo di più di 10 giocatori ci si aspettava di andare incontro a qualche difficoltà, ma ci sono ampi margini di miglioramento e Inzaghi e il suo staff stanno lavorando per migliorare la consapevolezza dei giocatori nel nuovo stile di gioco. Ci aspettiamo una crescita nelle prossime giornate, per un primo giudizio bisogna aspettare almeno altre 3-4 partite".

SPORTAL.IT | 10-10-2018 19:55