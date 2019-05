Il Bologna dilaga, ora il Parma trema

Quattordici anni dopo la salvezza conquistata proprio al “Dall’Ara” nello spareggio contro il Bologna, lo stadio dei rossoblù non porta fortuna al Parma, che tocca il punto più basso della propria stagione crollando sotto i colpi della squadra di Mihajlovic.

Il 4-1 finale infatti proietta i padroni di casa verso una salvezza che sembrava impossibile alla fine del girone d’andata (cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto) e spalanca il baratro davanti ad un Parma che sembra in caduta libera. Ora sono solo tre i punti di vantaggio dei crociati sull’Empoli terzultimo e all’orizzonte ci sono le partite contro Fiorentina e Roma.

Parma di fatto mai in partita, travolto fin dal primo tempo: Sepe salva su Destro, Pulgar e Orsolini, poi il Bologna si placa, ma torna a spingere in avvio di ripresa, aprendo e chiudendo i giochi in sette minuti.

La sblocca Orsolini al 7’ su invito di Dzemaili, mentre al 14’ una punizione di Pulgar sorprende Sepe che, fuori posizione, viene colpito dal rimbalzo sul palo. L’incubo del Parma prosegue con il rosso diretto per proteste a Bruno Alves, poi il Bologna sfiora più volte il tris trovandolo di testa con Lyanco al 27’ da calcio d’angolo.

Al 35’ va in gol Inglese, ma è tardi, anche perché poco dopo Bastoni infila la propria porta fissando il poker rossoblù.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 20:53