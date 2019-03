Il Bologna e la salvezza: Mihajlovic ci crede

Sinisa Mihajlovic crede nella salvezza del suo Bologna. E dopo la vittoria di Torino è ancora più convinto: "Se giochiamo con questa mentalità ce la faremo".

"Devo dire che siamo riusciti a prepararla nella maniera giusta – ha osservato il tecnico serbo ai microfoni di 'Dazn' -. Nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto, com'è normale che sia, ma abbiamo corso pochi rischi. Siamo anche riusciti a segnare tre reti a una delle migliori difese della serie A, oltre a due gol che ci sono stati annullati. Noi scendiamo in campo per vincere sempre e non ci accontentiamo mai del pareggio, oggi l'abbiamo gestita bene e anche gli episodi ci hanno premiati".

Un pensiero anche al Torino, di cui fino a non molto tempo fa era proprio lui l'allenatore: "Loro sono una squadra molto fisica e sono bravi a farti giocare male. Mi dispiace per i miei ex ragazzi e anche per i tifosi granata, ma avranno tutto il tempo di centrare la qualificazione per le coppe europee".

SPORTAL.IT | 17-03-2019 00:05