Il Bologna finisce in ritiro

Il Bologna va in ritiro dopo la brutta sconfitta al Castellani contro l’Empoli, vittorioso per 4-2 sugli uomini di Sinisa Mihajlovic. La società rossoblu ha deciso di mandare in ritiro la squadra.

“Lunedì la squadra sarà in ritiro. I rossoblù nella giornata di lunedì si alleneranno a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli”, è il comunicato della società emiliana. In classifica il Bologna a decimo a 8 punti dopo due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

OMNISPORT | 26-09-2021 18:59