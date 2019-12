Il Bologna ha trovato l'alternativa a Ibrahimovic

Potrebbe essere Moise Kean l'alternativa a Zlatan Ibrahimovic in casa Bologna, nel caso in cui la trattativa per l'esperto svedese non riuscisse a concretizzarsi in vista del mercato di gennaio.

Ibra fa infatti gola anche a Milan e Napoli, e la dirigenza felsinea non vuole farsi cogliere impreparata: ecco perché in queste ore sta prendendo corpo l'ipotesi di riportare in Italia il giovane attaccante ex Juventus e Verona. La sua esperienza inglese si sta infatti rivelando più deludente del previsto, con poco spazio in campo all'Everton che oltretutto è invischiato nella zona retrocessione della Premier League.

SPORTAL.IT | 08-12-2019 12:54