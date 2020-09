Il Bologna piazza il colpo: ecco Hickey

Dopo una lunghissima trattativa, il Bologna ha finalmente annunciato Aaron Hickey, difensore che arriva dal Heart of Midlothian, in Scozia. Si tratta di un giovane e promettente terzino sinistro.​ “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Heart of Midlothian F.C. il diritto alle prestazioni sportive del difensore Aaron Hickey”.

Il giocatore scozzese è stato vicinissimo anche al Bayern Monaco, tanto che ad un certo punto la trattativa con il Bologna sembrava arenata. Poi la scelta di accettare la corte del Bologna e diventare un nuovo calciatore di Sinisa Mihajlovic.

Hickey si candida anche ad essere un titolare della squadra rossoblu, anche se sicuramente dovrà sudare per togliere il posto a Mitchell Dijks.

OMNISPORT | 24-09-2020 14:27