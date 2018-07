Il Bologna rimpatria Oikonomou

Termina dopo cinque stagioni l’esperienza italiana di Marios Oikonomou. Il difensore greco è stato infatti ceduto dal Bologna all'Aek Atene con la formula del prestito con diritto di riscatto. Oikonomou era stato portato in Italia da un’altra squadra rossoblù, il Cagliari, nell’estate 2013, ma dopo un campionato con appena una presenza si è trasferito al Bologna: in Emilia il centrale greco ha ottenuto una promozione in A per poi debuttare nel massimo campionato e restare fino all’estate 2017.

Deludente il resto dell’esperienza italiana del giocatore, che ha trovato pochissimo spazio tanto alla Spal, nella prima parte della scorsa stagione, che al Bari, dove ha militato tra gennaio e giugno, sempre in prestito dal Bologna.

Oikonomou avrà così la possibilità di debuttare nel palcoscenico europeo, dato che l'Aek parteciperà alla prossima Champions League avendo conquistato il titolo nazionale lo scorso maggio dopo 24 anni di attesa.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 03-07-2018 18:45