Il Bologna torna a vincere: 3-2 al Cagliari

Per i goal subiti un rimedio ancora non c’è, e sono 39 partite in fila in A senza clean sheet, ma per i tre punti la ricetta è quella giusta. Il Bologna torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive, nell’anticipo del sabato sera della sesta giornata di A. 3-2 contro il Cagliari , al termine di novanta minuti scoppiettanti.

Rispetto alle formazioni viste una settimana fa, c’è soltanto una novità: Barrow al posto di Sansone per Mihajlovic. Per il resto, solo conferme. Ed entrambi hanno delle ottime ragioni. Il primo a gongolare è Di Francesco, quando al quarto d’ora Joao Pedro indovina la deviazione sull’invito di Sottil da sinistra.

Ritmi alti, attacchi vivaci e idee chiare. Risultato: goal, tanti. Ben quattro nel giro di tredici minuti, con l’intervallo di mezzo. Aprono e chiudono due perle di Barrow , che prima pareggia con un destro all’incrocio e poi trova l’angolino basso. Il primo goal vale l’1-1, il secondo è quello del 3-2. In mezzo, botta e risposta tra i caldissimi Simeone e Soriano , entrambi arrivati a quattro goal stagionali.

Di Francesco vuole vincerla e si gioca le carte Pavoletti e Ounas per dare freschezza all’attacco. Risposta immediata: doppio brivido per Skorupski a firma Pavo, poi anche l’altro ex Napoli inizia a scatenare il panico sulla fascia destra. Gli assalti non portano al pari, ma solo a un po’ di nervosismo nel recupero. Dopo due vittorie, i sardi frenano. Il Bologna torna a gioire.

IL TABELLINO

BOLOGNA-CAGLIARI 3-2

MARCATORI: 15′ Joao Pedro, 45′ Barrow, 47′ Simeone, 52′ Soriano, 56′ Barrow

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg (82′ Dominguez); Orsolini, Soriano, Barrow (89′ Vignato); Palacio (82′ Denswil).

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa (70′ Faragò), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin (86′ Cerri), Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil (63′ Ounas); Simeone (70′ Pavoletti).

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: Lykogiannis, Joao Pedro, Danilo, Cragno, De Silvestri, Schouten

Espulsi: –

OMNISPORT | 31-10-2020 23:46