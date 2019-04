Il Bologna vede la salvezza

Il Bologna ha battuto per 3-1 l'Empoli nel primo anticipo della 34esima giornata di serie A. Ospiti in vantaggio al 17' con Pajac, il cui tiro-cross dalla sinistra sorprende Skorupski. Nella ripresa, al 6', il pareggio di Soriano con un colpo di testa vincente su assist di Sansone. All'83' i rossoblu ribaltano il risultato con un gran sinistro di Orsolini, imparabile per Dragowski e al 95' arrotonda Sansone con un bel sinistro.

Con questi tre punti il Bologna ipoteca la salvezza e inguaia l'Empoli. In classifica la squadra di Mihajlovic si porta a quota 37 punti, i toscani di Andreazzoli restano terzultimi con 29.

