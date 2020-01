Il Bologna vince il derby, Barrow decisivo

Il Bologna batte la Spal per 3-1 in rimonta e torna alla vittoria, nel derby emiliano, dopo un mese difficile caratterizzato dai pareggi contro Fiorentina e Verona e dalla sconfitta in trasferta contro il Torino.

Sotto per 1-0 al 23' grazie a un rigore segnato con freddezza da Andrea Petagna, i felsinei non si scompongono e trovano il pareggio dopo pochi secondi, grazie a un tiro di Soriano deviato nella propria porta da Vicari.

Nella seconda frazione di gioco è decisiva la prima sostituzione effettuata da Mihajlovic: al 58', infatti, Musa Barrow rileva Santander e ci mette un minuto per ribaltare il punteggio, sfruttando un rinvio corto della difesa spallina. Per l'attaccante proveniente dall'Atalanta, alla seconda presenza in rossoblù, è la prima rete con la nuova maglia.

Il 3-1 arriva dopo pochi minuti, al 63': una serie di passaggi in zona offensiva consente a Soriano di liberare Poli, che da due passi supera Berisha.

In classifica, il Bologna sale al nono posto a quota 27 punti, agganciando momentaneamente il Torino. La Spal, invece, resta in zona retrocessione a quota 15, con un punto di ritardo sul quart'ultimo posto occupato, al momento, dal Lecce.

SPORTAL.IT | 25-01-2020 17:08