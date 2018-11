Il bomber Gervinho stuzzica Claudio Ranieri

Ha le idee chiare Claudio Ranieri, chiamato al capezzale di un Fulham reduce da una serie di sei sconfitte di fila in Premier League e tristemente in fondo alla classifica con 5 soli punti, frutto di una vittoria, due pareggi e ben nove ko.

Per arrivare alla salvezza servono rinforzi in ogni reparto, anche in quello offensivo, benché con 11 reti siglate non sia il peggiore in assoluto della categoria: al tecnico testaccino piace Gervinho, che al Parma sta mostrando di essere ancora ampiamente in grado di giocare in campionati competitivi e di prestigio.

L’ivoriano, 31 anni compiuti a maggio, è legato fino al 2021 al club ducale e ha già vissuto un’esperienza a Londra, con l’Arsenal. Un altro club della Capitale, il West Ham, lo ha nel mirino, come riferito a inizio mese dai tabloid d’Oltre Manica. A oggi Gervinho ha realizzato quattro reti con la casacca della formazione allenata da Roberto D’Aversa (e in passato anche da Ranieri): l’ultima, sabato, in casa del Torino.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 12:40