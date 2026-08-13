Con l’approssimarsi di Ferragosto e l’avvio della Coppa Italia la sessione estiva del calciomercato di Serie B 2026-2027 entra nel suo momento cruciale. A meno di venti giorni dalla chiusura delle trattative si scatena un intreccio perfetto tra ambizioni di promozione, strategie di sostenibilità e tatticismi tra direttori sportivi.

Con le rose ancora in fase di completamento e il campionato ai nastri di partenza, la vera battaglia si sposta dalle aule degli hotel milanesi ai campi di allenamento. A far sognare i tifosi e infiammare gli addetti ai lavori sono soprattutto le grandi manovre nel reparto avanzato e le trattative per i perni difensivi di categoria, dove il sottile equilibrio tra pesanti ingaggi, formule d’acquisto originali e scadenze di clausole rescissorie fa tutta la differenza del mondo.

Tra trattative vicine al semaforo verde, serrati duelli di mercato e porte sbarrate a sorpresa, ecco la fotografia dettagliata dei quattro casi emblematici del momento nel nostro classico Borsino del Calciomercato del 13 agosto 2026.