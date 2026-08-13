Con l’approssimarsi di Ferragosto e l’avvio della Coppa Italia la sessione estiva del calciomercato di Serie B 2026-2027 entra nel suo momento cruciale. A meno di venti giorni dalla chiusura delle trattative si scatena un intreccio perfetto tra ambizioni di promozione, strategie di sostenibilità e tatticismi tra direttori sportivi.
Con le rose ancora in fase di completamento e il campionato ai nastri di partenza, la vera battaglia si sposta dalle aule degli hotel milanesi ai campi di allenamento. A far sognare i tifosi e infiammare gli addetti ai lavori sono soprattutto le grandi manovre nel reparto avanzato e le trattative per i perni difensivi di categoria, dove il sottile equilibrio tra pesanti ingaggi, formule d’acquisto originali e scadenze di clausole rescissorie fa tutta la differenza del mondo.
Tra trattative vicine al semaforo verde, serrati duelli di mercato e porte sbarrate a sorpresa, ecco la fotografia dettagliata dei quattro casi emblematici del momento nel nostro classico Borsino del Calciomercato del 13 agosto 2026.
Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino delle trattative estive
|Calda
|Tiepida
|Fredda
|>70%
|30-70%
|<30%
|PETAGNA
|Pisa
|Sampdoria
|Verona
|GIORGINI
|Modena
|Cremonese
|Frosinone
|BRUNORI
|Perugia
|Cesena
|Arezzo
|CANDELLONE
|Juve Stabia (conferma)
|Vicenza
|Brescia
Focus e Analisi sui Protagonisti
Petagna al Pisa: l’intreccio con Touré e il nodo ingaggio
È Andrea Petagna il profilo di maggior peso del Borsino. Il Pisa spinge forte per trovare l’accordo con il Monza e gradirebbe inserire nella trattativa il cartellino di Idrissa Touré come contropartita. Il punto di snodo resta l’ingaggio del centravanti, per il quale serve una spalmatura o un ridimensionamento. Sampdoria e Verona restano sullo sfondo, pronte ad approfittare di un eventuale rallentamento dei nerazzurri.
Corsa a tre per Giorgini: l’enigma della clausola rescissoria
Attorno ad Andrea Giorgini s’infiamma la corsa per la difesa. Il centrale del Südtirol piace molto al Modena, ma raccoglie interesse anche nel massimo campionato, in particolare dal Frosinone. Ad accelerare i tempi c’è una clausola rescissoria nel suo contratto che consente alle società interessate di scavalcare la trattativa diretta con il club di appartenenza. Occhio alla Cremonese.
Brunori e l’effetto domino: il valzer dei numeri 9 scombussola la B
Il futuro di Matteo Brunori si lega a doppio filo all’effetto domino delle punte del centro-sud. Con il nuovo Perugia di Alessandro Gaucci vigile sulla sessione in entrata per rinnovare il reparto offensivo con più colpi, i movimenti sui numeri 9 di categoria potrebbero sbloccare la situazione del bomber italo-brasiliano nelle battute finali della sessione. Attenzione all’interesse di Cesena e Arezzo.
Muro Juve Stabia su Candellone: no allo scambio con il Vicenza, serve il cash
Situazione congelata per Leonardo Candellone. Il Vicenza ha avanzato una proposta inserendo il cartellino di Matteo Della Morte, ma la Juve Stabia ha posto un veto chiaro: le Vespe cedono l’attaccante solo a fronte di un’offerta esclusivamente cash, bloccando al momento ogni margine per uno scambio. Sulla sfondo il timido interesse dell’Union Brescia.