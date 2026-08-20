Per fare ordine nel caos delle voci e pesare le reali percentuali di riuscita di ogni operazione, ecco la consueta mappa completa nel nostro Borsino del Calciomercato . Calda (>70%) , affari praticamente in porto, dove si attende solo l’annuncio ufficiale o la firma sui contratti. Tiepida (30-70%), dialoghi aperti e contatti vivi, ma con nodi economici ancora da sciogliere. Fredda (<30%) , rilanci ambiziosi e tentativi suggestivi destinati, al momento, a una fumata nera. Questa settimana analizziamo il possibile destino di Mattia Perin, Samuele Ricci, Giacomo Calò e Gabriele Artistico.

Fra trattative lampo che infiammano le piazze, gelate improvvise e rilanci da capogiro, la Serie B 2026-2027 , ormai ai nastri di partenza, si conferma un rompicapo imprevedibile dove basta un dettaglio per stravolgere i piani di qualsiasi club. Dagli affondi ormai in chiusura ai muri invalicabili alzati sulle valutazioni dei cartellini, fino a quelle suggestioni dorate che rischiano di restare solo sogni di mezza estate: ecco il quadro aggiornato al 20 agosto delle manovre più calde della cadetteria .

Hai già un profilo? Accedi

Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino delle trattative estive

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% RICCI Como Verona Milan ARTISTICO Padova Juve Stabia Lazio CALO’ Frosinone (conferma) Sampdoria Cosenza PERIN Juventus (conferma) Palermo Monza

Focus e Analisi sui Protagonisti

Samuele Ricci: Intreccio Como-Verona, l’accordo c’è

Accordo praticamente raggiunto tra Como e Milan per il trasferimento di Samuele Ricci: la formula identificata è quella del prestito con diritto di riscatto. Dopo l’innesto di Mattia Liberali dal Catanzaro, la società lariana intende puntare con decisione sul centrocampista in uscita dai rossoneri.

L’operazione, tuttavia, resta subordinata a un’uscita nel reparto mediano del Como. A sbloccare definitivamente la situazione potrebbe essere l’Hellas Verona, fortemente interessato a Luca Mazzitelli (rientrato sul Lario dopo l’esperienza al Cagliari). Un eventuale affondo degli scaligeri per il classe ’95 libererebbe lo spazio necessario per accogliere Ricci sulle rive del lago già nelle prossime ore.

Gabriele Artistico: Il Padova tenta l’affondo

Attenzione alle manovre in attacco per il Padova. I biancoscudati sono alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato e il nome di Gabriele Artistico è finito in cima alla lista dei desideri.

Il giovane attaccante di proprietà della Lazio, reduce da buone uscite e da diversi sondaggi in categoria (con la Juve Stabia sempre alla finestra), vede nel Padova una destinazione ideale per trovare continuità e spazio da titolare. Le parti continuano a confrontarsi per trovare la formula corretta del trasferimento.

Giacomo Calò: Nuovo colloquio Sampdoria-Frosinone, ma i ciociari sparano alto

Nuovo capitolo nell’intreccio di mercato tra Sampdoria e Frosinone per Giacomo Calò. Negli ultimi giorni c’è stato un nuovo colloquio tra i due club per provare a sbloccare la situazione.

Tuttavia, la trattativa resta attualmente tiepida: il Frosinone continua a fare muro e “spara alto” per la valutazione del regista classe ’97, considerato un elemento cardine dello scacchiere tattico. La Sampdoria monitora con attenzione la situazione ma attende un eventuale ammorbidimento delle richieste da parte dei ciociari prima di affondare il colpo decisivo.

Mattia Perin: Palermo, cifre mostruose sul piatto ma l’affare resta complicato

Trattativa suggestiva ma decisamente fredda quella che accosta Mattia Perin al Palermo. Il club rosanero ha messo sul piatto cifre davvero importanti e un ingaggio di prim’ordine per convincere l’esperto portiere della Juventus a scendere di categoria e abbracciare l’ambizioso progetto siciliano.

Nonostante la ricchissima offerta economica del Palermo, l’operazione appare complessa: l’estremo difensore sembra orientato a rimanere a Torino o a valutare unicamente proposte dalla Serie A, rendendo l’ipotesi rosanero una suggestione ad altissimo rischio di fumata nera.