Basandoci sul consolidato modello grafico di fattibilità, abbiamo ripartito le operazioni in tre fasce: Calda (>70%) per la società in netto vantaggio o vicina alla chiusura, Tiepida (30-70%) per i club in piena corsa o in fase di rilancio, e Fredda (<30%) per le piste rallentate o destinate a sfumare. Vediamo tutti i dettagli

Le trattative del calciomercato nel campionato di Serie B 2026-2027 entrano nella fase caldissima. Con i ritiri estivi ormai nel vivo, le prime amichevoli già giocate e l ‘esordio in Coppa Italia a meno di 20 giorni i direttori sportivi lavorano senza sosta per definire le rose, tra scelte strategiche tra i pali e caldi intrecci per la trequarti e l’attacco.

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Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino delle trattative estive

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% PORTIERE SAMPDORIA Paleari Pigliacelli, Sportiello Scuffet, Radunovic, Montipò PAFUNDI Catanzaro Udinese Avellino SIBILLI Juve Stabia Ascoli Bari ADORANTE Venezia Pisa Sassuolo

Focus e Analisi sui Protagonisti

Casting Sampdoria per la porta: Paleari in pole position

La Sampdoria lavora per piazzare l’affondo decisivo per il nuovo numero uno. La pista più calda (>70%) porta ad Alberto Paleari, per il quale la dirigenza blucerchiata ha effettuato lo scatto decisivo. In posizione tiepida restano le opzioni Mirko Pigliacelli ed eventualmente l’esperienza di Marco Sportiello, mentre scivolano decisamente in fascia fredda (<30%) le piste più onerose o complesse che conducono a Simone Scuffet, Boris Radunovic e Lorenzo Montipò.

Simone Pafundi: Nuovo rallentamento con il Catanzaro

Doveva essere l’innesto di maggior qualità per raccogliere l’eredità sulla trequarti calabrese, ma l’affare tra il Catanzaro e l’Udinese ha registrato un altro inatteso rallentamento. La pista rimane la preferita dalle parti, ma scende in fascia tiepida a causa dei dettagli formali e delle formule contrattuali ancora da limare. Sullo sfondo, resta del tutto fredda l’opzione Avellino.

Giuseppe Sibilli: Scatta la maxi bagarre in Serie B

Attorno al profilo di Giuseppe Sibilli si è scatenato un vero e proprio braccio di ferro. In prima linea si registra il pressing caldissimo della Juve Stabia, affiancata dall’inserimento di un’ambiziosa neopromossa, l’ Ascoli, pronte a sfidare la resistenza del Bari. La pista per una sua cessione a titolo definitivo all’estero appare invece fredda e priva di margini.

Andrea Adorante: Radar accesi sui gol del bomber

Riflettori puntati su Andrea Adorante. Il Venezia punta a tenerselo stretto e blindarlo in vista della stagione (pista calda), ma le sue prestazioni da trascinatore hanno attirato le attenzioni di diversi club di Serie B a partire dal Pisa che, nonostante l’infortunio del ragazzo, si è posizionato in fascia tiepida con sondaggi approfonditi. Da escludere un suo passaggio ad un altro club di Serie A, il Sassuolo, opzione da considerarsi ormai del tutto fredda.