Con il consueto meccanismo della trattativa calda, fredda e tiepida abbiamo analizzato le possibili destinazioni di Antoine Makoumbou , Gennaro Borrelli , Alessandro Gabrielloni e Walid Cheddira . Vediamo i dettagli

Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino delle trattative estive

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% MAKOUMBOU Sampdoria Monza Cremonese BORRELLI Pisa Modena Padova GABRIELLONI Como (conferma) Palermo Nizza CHEDDIRA Rizespor Verona Frosinone

Focus e Analisi sui Protagonisti

Antoine Makoumbou: l’assalto della Sampdoria e la tentazione Monza

La Sampdoria punta a regalarsi un colpo da novanta a centrocampo. I blucerchiati hanno avviato una trattativa in stato avanzato per assicurarsi il congolese Antoine Makoumbou dal Samsunspor. L’operazione è ben instradata (probabilità in maglia doriana >70%), anche se va monitorato l’interesse del Monza, pronto a tentare il blitz sul filo di lana. Sullo sfondo l’interesse dalla Cremonese.

Gennaro Borrelli: il Pisa mette la freccia, sfuma l’ipotesi Padova

Svolta decisiva per il futuro di Gennaro Borrelli. L’attaccante del Cagliari è stato vicinissimo al Padova ma i veneti si sono defilati dopo aver chiuso per Artistico dalla Lazio. Strada spianata per il Pisa: i nerazzurri si sono inseriti con forza e la trattativa viaggia ormai spedita verso la fumata bianca (>70%). Possibile tentativo in extremis del Modena.

Alessandro Gabrielloni: il Palermo ci prova per il prestito dal Como

Il Palermo continua a muoversi per completare il reparto avanzato da mettere a disposizione di mister Inzaghi. Il nome nel mirino è Alessandro Gabrielloni del Como. I rosanero spingono per impostare l’affare sulla base di un prestito: la pista resta viva e tiepida (30-70%), con Manuel De Luca prima alternativa in caso di fumata nera.

Walid Cheddira: pretese elevate del Napoli, stallo con Verona e Frosinone

Fase di forte stallo attorno a Walid Cheddira. L’Hellas Verona ha manifestato interesse, ma la pista — pari a quella per il Frosinone — rimane fredda (<30%). A congelare tutto sono le richieste di De Laurentiis: il Napoli chiede 4 milioni a titolo definitivo, frenando i club italiani e spalancando le porte ai turchi del Rizespor.