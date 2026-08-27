Il conto alla rovescia sta per azzerarsi: martedì 1° settembre chiuderà ufficialmente i battenti la sessione estiva del calciomercato 2026-2027. Con il gong fissato per le ore 20:00, l’ansia da prestazione sale alle stelle nei quartier generali della Serie B.
Tra direttori sportivi attaccati al telefono fino all’ultimo secondo, innesti in extremis per tentare il salto di categoria ed esuberi da sistemare prima dello stop, le ultime ore di trattative promettono colpi di scena.
Con il consueto meccanismo della trattativa calda, fredda e tiepida abbiamo analizzato le possibili destinazioni di Antoine Makoumbou, Gennaro Borrelli, Alessandro Gabrielloni e Walid Cheddira. Vediamo i dettagli
- Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino delle trattative estive
- Focus e Analisi sui Protagonisti
- Antoine Makoumbou: l'assalto della Sampdoria e la tentazione Monza
- Gennaro Borrelli: il Pisa mette la freccia, sfuma l'ipotesi Padova
- Alessandro Gabrielloni: il Palermo ci prova per il prestito dal Como
- Walid Cheddira: pretese elevate del Napoli, stallo con Verona e Frosinone
Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino delle trattative estive
|Calda
|Tiepida
|Fredda
|>70%
|30-70%
|<30%
|MAKOUMBOU
|Sampdoria
|Monza
|Cremonese
|BORRELLI
|Pisa
|Modena
|Padova
|GABRIELLONI
|Como (conferma)
|Palermo
|Nizza
|CHEDDIRA
|Rizespor
|Verona
|Frosinone
Focus e Analisi sui Protagonisti
Antoine Makoumbou: l’assalto della Sampdoria e la tentazione Monza
La Sampdoria punta a regalarsi un colpo da novanta a centrocampo. I blucerchiati hanno avviato una trattativa in stato avanzato per assicurarsi il congolese Antoine Makoumbou dal Samsunspor. L’operazione è ben instradata (probabilità in maglia doriana >70%), anche se va monitorato l’interesse del Monza, pronto a tentare il blitz sul filo di lana. Sullo sfondo l’interesse dalla Cremonese.
Gennaro Borrelli: il Pisa mette la freccia, sfuma l’ipotesi Padova
Svolta decisiva per il futuro di Gennaro Borrelli. L’attaccante del Cagliari è stato vicinissimo al Padova ma i veneti si sono defilati dopo aver chiuso per Artistico dalla Lazio. Strada spianata per il Pisa: i nerazzurri si sono inseriti con forza e la trattativa viaggia ormai spedita verso la fumata bianca (>70%). Possibile tentativo in extremis del Modena.
Alessandro Gabrielloni: il Palermo ci prova per il prestito dal Como
Il Palermo continua a muoversi per completare il reparto avanzato da mettere a disposizione di mister Inzaghi. Il nome nel mirino è Alessandro Gabrielloni del Como. I rosanero spingono per impostare l’affare sulla base di un prestito: la pista resta viva e tiepida (30-70%), con Manuel De Luca prima alternativa in caso di fumata nera.
Walid Cheddira: pretese elevate del Napoli, stallo con Verona e Frosinone
Fase di forte stallo attorno a Walid Cheddira. L’Hellas Verona ha manifestato interesse, ma la pista — pari a quella per il Frosinone — rimane fredda (<30%). A congelare tutto sono le richieste di De Laurentiis: il Napoli chiede 4 milioni a titolo definitivo, frenando i club italiani e spalancando le porte ai turchi del Rizespor.