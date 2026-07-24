Il tutto è strutturato secondo il consolidato modello di fattibilità: Calda (>70%) per la società in netto vantaggio o vicina alla chiusura, Tiepida (30-70%) per la concorrenza in agguato o in fase di rilancio, e Fredda (<30%) per le piste staccate o gli sforzi andati a vuoto.

Per fare il punto sui movimenti più caldi della giornata del 24 luglio , ecco il “Borsino delle trattative” targato Virgilio Sport, focalizzato su quattro protagonisti assoluti dell’attacco: Walid Cheddira , Emanuele Rao, Silvio Merkaj e Manuel De Luca.

La Serie B vive ore roventi e non bada a spese per assicurarsi i bomber più ambiti per la prossima stagione. Nelle ultime ore sono decollate trattative di altissimo livello che stanno infiammando la sessione estiva.

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Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino delle trattative estive

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% CHEDDIRA Verona Padova Frosinone RAO Pisa Napoli Bari MERKAJ Benevento Sudtirol Ascoli DE LUCA Sampdoria Modena Arezzo

Focus e Analisi sui Protagonisti

Walid Cheddira: Sorpasso dell’Hellas, beffa per il Padova

L’attaccante in uscita dal Napoli desidera la cessione a titolo definitivo (valutazione 4 milioni). Il blitz a Dimaro della dirigenza del Padova è valso solo di tornare a casa a mani vuote: l’Hellas Verona ha piazzato il rilancio decisivo ottenendo anche il gradimento del giocatore, portando la trattativa in fascia caldissima (>70%). Restano fredde le opzioni Cagliari, Frosinone e Parma, limitatesi a un semplice pensierino.

Emanuele Rao: Il Pisa incassa e piazza il blitz con il Napoli

Fresco di 10,5 milioni incassati dal Genk per Durosinmi, il Pisa ha sferrato l’attacco decisivo: mail formale inviata al Napoli con offerta di prestito secco da 1 milione e ingaggio da 400mila euro al giocatore. Risposta azzurra imminente e trattativa caldissima, con i toscani pronti a chiudere a breve. Forse già in giornata.

Silvio Merkaj: Il Benevento fa sul serio con il Südtirol

Il Benevento si fionda con determinazione su Silvio Merkaj per rinforzare il proprio reparto d’attacco. Il Südtirol fa muro chiedendo una valutazione non inferiore a 1 milione di euro, ma i contatti tra i club sono entrati in una fase calda per trovare la quadra economica.

Manuel De Luca: Intrigo per l’attacco tra Sampdoria e pretendenti

Nome caldissimo sulle lavagne del calciomercato è quello di Manuel De Luca. La Sampdoria valuta con attenzione la possibilità di un suo ritorno in blucerchiato, posizionandosi in prima fila. Attenzione però alle piste tiepide che portano a Modena e Mantova, mentre lo sfondo di altre piazze minori come l’Arezzo resta al momento una soluzione fredda e poco probabile.