Il Borussia Dortmund ne fa 6 al Paderborn

Il Borussia Dortmund privo di Haaland, ha vinto 6-1 sul campo del fanalino di coda Paderborn. Grande protagonista del match Jadon Sancho, nazionale inglese che sigla una tripletta e che, dopo la sua prima rete (quella della 0-2), esulta mostrando una maglia con la scritta "Justice for George Floyd", il 46enne morto lunedì mentre era sotto la custodia della polizia di Minneapolis.

Dopo un primo tempo senza gol, nella ripresa i gialloneri si scatenano, sbloccano il risultato al 9° con Thorgan Hazard, tre minuti il raddoppio di Sancho. I padroni di casa provano a tornare in partita grazie al rigore siglato da Hunemeier al 72° (fallo di mano di Emre Can), ma due minuti dopo ancora Sancho per l'1-3. Poi, nel finale, il Borussia dilaga con Hakimi (85°), Schmelzer (89°) e ancora Sancho (91°) per l'1-6 finale. Tre punti che permettono al Borussia di restare a -7 dal Bayern capolista.

SPORTAL.IT | 31-05-2020 22:35