Il Brasile batte l'Egitto ma soffre e perde Wesley: esce in lacrime e rischia i Mondiali. Quanti dubbi per Ancelotti

Bruno Guimaraes ed Endrick decisivi nel successo in amichevole per 2-1 ma gli auriverde ancora non convincono, paura per il terzino della Roma

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Vittoria e paura: il Brasile batte a Cleveland l’Egitto per 2-1 nell’ultima amichevole prima del debutto ai Mondiali ma lascia sul campo tanti dubbi sul valore della squadra e forti preoccupazioni per il romanista Wesley, che ha subito un infortunio nel primo tempo ed è uscito dal campo in lacrime. A segno Bruno Guimarães ed Endrick per gli auriverde e Ziko per l’Egitto.

L’infortunio di Wesley

La nazionale brasiliana ha iniziato la partita con un pressing alto cercando l’errore dell’avversario. È stato proprio da uno di questi errori che Bruno Guimarães – tra i migliori in campo – ha rubato palla al limite dell’area di rigore e ha sbloccato il risultato al 6′ ma il vantaggio è durato poco. Al 10′ infatti Marquinhos, spalle alla porta, ha provato a servire Alisson, ma Ziko ha intercettato e, indisturbato, ha pareggiato i conti. A peggiorare le cose, pochi minuti dopo Wesley si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo in lacrime . Il terzino della Roma ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare all’inguine sinistro.

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Al suo posto è entrato l’ex Juve Danilo. La sua partecipazione ai Mondiali è ora in dubbio, decisivi gli esami nelle prossime ore. Al 47′ Vini Jr. si è girato superando il suo marcatore ed è stato toccato al piede all’interno dell’area di rigore. Il Brasile ha reclamato un rigore, ma l’arbitro ha lasciato proseguire il gioco.

Come già accaduto nell’amichevole contro Panama, Carlo Ancelotti ha cambiato l’intera formazione nel secondo tempo. Raphinha è stato l’unico giocatore titolare a tornare in campo per il Brasile che è tornato in vantaggio al 6′: su assist di Rafinha gran tiro al volo di Endrick per il 2-1. Da quel momento in poi, la squadra brasiliana si è concentrata sulla gestione della partita e del caldo, mantenendo il risultato fino al fischio finale ma senza brillare.

Cosa va e cosa non va nel Brasile

La difesa continua ad essere il reparto che richiede maggiore attenzione. Gabriel Magalhães è stato tenuto a riposo per stanchezza fisica e porta ancora il peso emotivo della finale di Champions League. Il rigore sbagliato nella partita tra Arsenal e Paris Saint-Germain è stato addirittura oggetto di discussione nella conferenza stampa di Ancelotti prima dell’amichevole.

Casemiro e Bruno Guimarães rimangono i giocatori più solidi a centrocampo. Il grande interrogativo riguarda il centrocampo. Ancelotti sembra ancora indeciso tra una squadra con tre centrocampisti o un modulo più offensivo: la competizione tra Lucas Paquetá e Luiz Henrique resta aperta. Paquetá offre intensità, mobilità e il famoso ruolo di centrocampista a tutto campo, ma la sua prestazione è calata contro l’Egitto dopo un’ottima prova contro Panama. Luiz Henrique ha preso la direzione opposta: discreto al Maracanã e più coinvolto a Cleveland.

Vinícius Júnior e Raphinha restano titolari. Vini è stato uno dei migliori contro Panama, anche se ha offerto una prestazione più modesta contro l’Egitto. Raphinha, invece, è ancora alla ricerca della sua forma migliore e ha disputato entrambe le amichevoli senza riuscire a imporsi. Dubbi anche per il centravanti. Matheus Cunha non è riuscito a impressionare con le occasioni avute. Igor Thiago ha iniziato a guadagnare terreno dopo un’ottima prestazione contro Panama, dove ha contribuito direttamente al gol di Rayan e ha anche segnato un rigore. È stato premiato con un posto da titolare contro l’Egitto, ma l’attaccante ha sprecato due chiare occasioni e ha mancato la possibilità di consolidare il suo posto.

Endrick ne ha approfittato ancora una volta. Il giovane ha brillato in entrambe le partite e, contro l’Egitto, ha segnato il gol decisivo. L’attaccante dimostra una qualità che manca agli altri concorrenti: la capacità di decidere una partita in pochi minuti. C’è poi la situazione di Neymar. Il numero 10 continuerà a essere monitorato e si sottoporrà a degli esami nei prossimi giorni. A seconda dei suoi progressi fisici, potrebbe iniziare ad allenarsi con il resto del gruppo anche prima della partita d’esordio.

Ancelotti ha già la formazione titolare

Tanti dubbi non sembra averne però Ancelotti: “Penso che la squadra stia facendo bene. Ho la formazione titolare per la partita contro il Marocco, sì, l’idea è chiara. Penso che il duo Vinícius-Raphinha abbia funzionato molto bene perché si sono combinati bene, abbiamo avuto delle occasioni in quella posizione. Penso che la loro partita sia stata molto buona. Credo però che le risorse a disposizione della panchina della nazionale siano importantissime. Dobbiamo sfruttarle al meglio, senza dubbio. So benissimo che le cinque sostituzioni che possiamo effettuare saranno di grande aiuto alla squadra. Perché le risorse a disposizione dalla panchina, qualunque esse siano, sono importantissime.

Sull’infortunio di Wesley dice: “Dobbiamo aspettare la diagnosi. Poi, penso che avrà il tempo di recuperare e di essere con noi in questo Mondiale. In caso contrario, dovremo scegliere un altro giocatore e abbiamo tempo per farlo. C’è Danilo che può giocare in tutte le posizioni. Al momento abbiamo bisogno di lui come terzino destro a causa dell’infortunio di Wesley. Anche Ibañez può giocare lì, come ha fatto contro Panama. Per ora, queste sono le soluzioni per l’infortunio di Wesley. Ma, ripeto, aspetteremo la diagnosi e poi prenderemo la decisione necessaria”.