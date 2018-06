Il Brasile è pronto, Neymar è nella storia

Il Brasile sa solo vincere. L’avvicinamento della Seleçao al Mondiale di Russia è stato una sinfonia di successi: dopo Russia, Croazia e Germania, allora, non poteva che inchinarsi anche l’Austria, travolta a domicilio dopo aver sconfitto pochi giorni fa la stessa Germania nel giorno del ritorno in campo di Neuer.

A Vienna non c’è storia, la squadra di Tite s’impone per 3-0 grazie alle reti di Gabriel Jesus, Paulinho e di Neymar, ancora la nota più lieta della giornata come già contro i croati. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha messo altri minuti nelle gambe dopo la lunga sosta per infortunio, segnando un gol spettacolare al 63' dopo una finta che ha mandato per terra un difensore e il portiere dell’Austria: rete peraltro storica, perché ha permesso a Neymar di salire a quota 55 gol con la Nazionale, affiancando Romario al terzo posto di tutti i tempi della classifica marcatori del Brasile. Davanti ci sono solo Ronaldo e Pelè, distanti rispettivamente 7 e 22 centri…

SPORTAL.IT | 10-06-2018 19:20