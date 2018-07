Il Brasile non sbaglia: Messico ko

Il Brasile non fallisce contro il Messico e si qualifica in maniera agevole ai quarti di finale dove affronterà la vincente di Belgio-Giappone.

La nazionale verdeoro ha vinto per 2-0 un match dominato in gran parte dai ragazzi di Tite che creano tanto e riescono ad andare a segno al 51’ con Neymar e nel finale con il neo-entrato Firmino.

Nella prima frazione a partire meglio è il Messico ma con il passare dei minuti il Brasile prende in mano il gioco e si rende pericoloso con due conclusioni da fuori di Coutinho che trovano attento Ochoa.

La svolta arriva ad inizio ripresa grazie a Willian che fa tutto benissimo sulla fascia sinistra e mette un pallone sul secondo palo da spingere solo in rete: ci pensa Neymar che realizza la sua seconda rete in questa competizione.

La gara dopo il vantaggio si mette in discesa per i brasiliani che ci provano con Willian e Paulinho ma il numero messicano, Ochoa, è mostruoso e riesce a mantenere in vita i suoi compagni.

All’87’ Firmino mette il capitolo fine sulla gara: gran palla in verticale di Fernandinho per Neymar che serve tutto solo l’attaccante del Liverpool. Il numero 20 non sbaglia e raddoppia per la gioia dei tifosi verdeoro.

Dopo sei minuti di recupero Rocchi fischia per tre volte e decreta la fine delle ostilità: passa il Brasile che ora diventa più che mai una seria candidata per la vittoria finale del Mondiale.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 18:05