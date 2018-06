Il Brasile non tradisce, Svizzera seconda

Nel giorno in cui una rivale storica, la Germania, viene clamorosamente eliminata dal Mondiale, il Brasile non tradisce e piega la Serbia per 2-0, qualificandosi al primo posto nel girone E, davanti alla Svizzera che pareggia per 2-2 contro la Costa Rica. Grande dimostrazione di compattezza per la squadra di Tite, in gol con Paulinho e Thiago Silva: agli ottavi troverà il Messico. La Svizzera invece affronterà la Svezia.

Serbia-Brasile 0-2

35' Paulinho, 68' Thiago Silva

I verdeoro fanno il match fin dai primi minuti, la Serbia si affida soprattutto ai lanci lunghi. Al 10' la squadra di Tite deve fare subito a meno di Marcelo per un problema fisico, dentro Felipe Luis. La Seleçao impegna Stojkovic in più occasioni con Neymar e Gabriel Jesus, e al 35' passa grazie a una splendida giocata di Coutinho, che pesca in area Paulinho: Stojkovic è superato da un elegante pallonetto che suggella il vantaggio dei sudamericani.

Nel secondo tempo la Serbia si sbilancia alla ricerca del pareggio ma sono imprecisi sia Mitrovic sia Milinkovic-Savic. La chiude Thiago Silva: al 68' l'ex difensore del Milan di testa raddoppia, proteste serbe per un prossibile blocco di Miranda ai danni di Mitrovic. Dopo il 2-0 gli slavi sono sfiduciati e il Brasile controlla la situazione, sfiorando il tris con Coutinho, Filipe Luis e Neymar.

Svizzera-Costa Rica 2-2

31' Dzemaili (S), 56' Watson (C), 88' Drmic (S), 93' aut. Sommer (S)

Complice una partenza compassata degli elvetici, i centroamericani fanno il bello e il cattivo tempo nei primi minuti, colpendo due pali con Borges e Colindres. Scampato il pericolo in avvio, la Svizzera comincia a ragionare e al 31' passa in vantaggio grazie a Dzemaili, a segno su assist di Embolo.

Nella ripresa la Costa Rica realizza l'1-1 con Kendall Watson sugli sviluppi di un corner. I rossocrociati si riorganizzano e il neo entrato Drmic, dopo aver colpito un palo all'80', trova il 2-1 all'88' su assist di Embolo. Allo scadere il 2-2 costaricense: Ruiz su rigore colpisce la traversa, la palla carambola sulla testa di Sommer ed entra in porta.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 22:10