Il Brasile sfonda nel finale: 2-0

Il Mondiale continua all’insegna delle scarse emozioni e dei gol centellinati: tra Brasile e Costa Rica ne arrivano due. E in pieno recupero. Prima segna Coutinho, alla seconda realizzazione dopo quella con la Svizzera, poi tocca a Neymar, imbeccato da Douglas Costa.

Primo tempo molto deludente, nella ripresa i verdeoro accelerano, complici gli ingressi in campo di Douglas Costa prima e di Firmino poi. Arrivano anche una traversa di Gabriel Jesus e un rigore prima assegnato e poi non più concesso: una mini trattenuta su Neymar, rivista al Var, diventa veniale e non sufficiente per andare sul dischetto. Poi, però, ci pensa l’ex interista che finalizza una manovra corale. E, a pochi secondi dal triplice fischio, ‘O’Ney’ chiude il conto per poi lasciarsi andare a un piano liberatorio.

SPORTAL.IT | 22-06-2018 16:00