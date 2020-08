Continuano i movimenti per un Brescia che ha appena dovuto subire la retrocessione in serie B. Il club lombardo ha comunicato di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Enrico Alfonso.

“La Società ringrazia Alfonso per l’impegno e la professionalità profusi nella sua permanenza a Brescia e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera” si legge nella nota delle ‘Rondinelle’.

OMNISPORT | 20-08-2020 21:29