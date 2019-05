Il Brescia marca stretto Stepinski

Mariusz Stepinski è nel mirino di Eugenio Corini. Su indicazione dell'allenatore il Brescia si sta muovendo sul polacco, in contratto fino al 30 giugno 2021 col Chievo, per potenziare l'attacco in vista della serie A. Ma la società lombarda non è l'unica a mostrare interesse per il giocatore, ex Nantes. Nel mercato di riparazione di gennaio Fiorentina e Parma avevano puntato senza successo al cartellino del ventiquattrenne, ma potrebbero tornare alla carica.

Stepinski, che non è intenzionato a rimanere in maglia gialloblu, ha estimatori anche in Germania: la neopromossa Union Berlino avrebbe già tastato il terreno.

