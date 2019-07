Il Brescia prova l'affondo per Tonelli

Nonostante non rientri nei piani di Carlo Ancelotti non è facile arrivare a Lorenzo Tonelli. Il Lecce ne ha preso atto, perché non è riuscito a chiudere, e ora tocca al Brescia provarci: il nome del difensore toscano è in cima alla lista dei desideri dei lombardi per la retroguardia.

Nell’ultima stagione Tonelli è stato in forza alla Sampdoria, senza però venire riscattato dai blucerchiati, che lo hanno restituito al Napoli.

SPORTAL.IT | 22-07-2019 07:36