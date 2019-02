Il Brescia rallenta, disfatta Palermo

Frenata in testa alla classifica di Serie B dopo i due testacoda della 26a giornata. Il Brescia evita in extremis la sconfitta sul campo del Padova ultimo in classifica, mentre il Palermo crolla in casa del rinato Crotone: rosanero in crisi, Stellone in bilico e secondo posto soffiato dal Benevento che ha domato il Pescara.

Classifica corta in zona playoff, dove il Lecce batte e scavalca il Verona. Non si ferma più il volo del Cosenza, nuovo crollo della Cremonese, mentre il Foggia ad Ascoli si salva in pieno recupero con il solito Kragl.

Risultati 26a giornata

Ascoli-Foggia 2-2

12’ Rosseti (A); 30’ Deli (F); 44’ Ninkovic (A); 95’ Kragl (F)

Benevento-Pescara 2-1

44’ Coda (B); 67’ Mancuso (P); 86’ Volta (B)

Cosenza-Carpi 1-0

28’ Tutino (Cs)

Crotone-Palermo 3-0

28’ Rohden (C); 78’ Mraz (C); 92’ Simy (C)

Lecce-Verona 2-1

34’ La Mantia (L); 52’ Lucioni (L); 94’ Laribi (V)

Padova-Brescia 1-1

57’ Mazzocco (P); 77’ Ndoj (B)

Salernitana-Cremonese 2-0

61’ Minala (S); 68’ Jallow (S)

Spezia-Livorno mercoledì ore 21

Venezia-Perugia mercoledì ore 19

Classifica: Brescia 46; Benevento 43; Palermo 42; Pescara, Lecce 41; Verona 39; Salernitana, Spezia 34; Cittadella, Cosenza 33; Perugia 32; Ascoli 29; Cremonese 27; Venezia 26; Livorno, Foggia (-6) 23; Crotone 22; Carpi 21; Padova 19



SPORTAL.IT | 26-02-2019 23:20