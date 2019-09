Il Brescia rialza la testa, buio per l'Udinese

Basta un gol di Romulo per regalare alla squadra di Corini i tre punti contesi con l'Udinese.

Nella prima mezz'ora di gioco i padroni di casa hanno difeso bene e, trascinati da un ispiratissimo Pussetto, hanno provato a pungere peccando però in precisione. La gara si è poi assestata su ritmi sicuramente non esaltanti fino all'intervallo.

Nella seconda frazione gli ospiti sono entrati in campo con più convinzione e hanno trovato il gol al 57': percussione du Romulo che dai 25 metri libera il destro e, complice la deviazione di De Maio, insacca. Solo un paio di ottimi interventi di Musso hanno evitato la goleada. Terza sconfitta di fila per l'Udinese che ora dovrà battere l'Hellas Verona per tornare in carreggiata.

SPORTAL.IT | 21-09-2019 17:22