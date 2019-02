Il Brescia scappa via, crollo Lecce

Turno ricco di sorprese il numero 25 della Serie B, che si completerà domenica con il posticipo Livorno-Venezia prima del turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì e mercoledì.

Il Brescia soffre, ma piega nel finale il Crotone e allunga sul Palermo, che ha osservato il turno di riposo, come anche sul Benevento, bloccato a Foggia e superato dal Pescara. In zona playoff fa sensazione il crollo del Lecce a Cittadella e il tonfo del Perugia che cede in casa al Cosenza.

Punti salvezza per l’Ascoli, che allarga la crisi della Cremonese e per il Carpi che piega lo Spezia allo scadere.

Risultati 25a giornata Serie B

Brescia-Crotone 2-0

80’ aut. Molina (C); 85’ Donnarumma (B)

Carpi-Spezia 3-2

30’ Mustacchio (C); 49’ Gyasi (S); 72’ Okereke (S); 85’ Marsura (C); 91’ Coulibaly (C)

Cittadella-Lecce 4-1

12’ La Mantia (L); 18’, 42’, 58’ Moncini (C); 70’ Adorni (C)

Cremonese-Ascoli 0-1

68’ Rosseti (A)

Foggia-Benevento 1-1

75’ Coda (B); 81’ Kragl (F)

Perugia-Cosenza 0-1

18’ rig. Bruccini (C)

Pescara-Padova 2-0

4’ rig., 18’ Mancuso (Pe)

Classifica: Brescia 46; Palermo 42; Pescara 41; Benevento 40; Verona 39; Lecce 38; Spezia 34; Cittadella 33; Perugia 32; Salernitana 31; Cosenza 30; Ascoli 28; Cremonese 27; Venezia 26; Foggia (-6) 22; Carpi 21; Livorno 20; Crotone 19; Padova 18

